Минобороны РК: Учения «Тонмэн 19-2» пройдут по плану

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РК и США проведут совместные учения «Тонмэн 19-2», как и было запланировано, несмотря на предупреждения Пхеньяна о том, что они могут оказать влияние на американо-северокорейские переговоры. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции представитель министерства обороны РК Чхве Хён Су. Необходимая подготовка идёт по плану, а программа учений будет объявлена в нужное время,- добавила представитель минобороны. Учения «Тонмэн 19-2», намеченные на август, заменят прежние регулярные учения Ulchi Freedom Guardian, против которых резко выступал Пхеньян, считая их подготовкой к войне против КНДР.