Токио ждёт ответа на своё предложение до полуночи 18 июля

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Токио ждёт до полуночи 18 июля ответа на своё предложение о формировании трёхсторонней арбитражной комиссии по разрешению спора о выплате компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации. Ранее Верховный суд РК обязал японские компании выплатить компенсации, но японские власти отказались это сделать, настаивая на том, что вопрос уже решён. В итоге 19 июня официальный Токио озвучил предложение о создании арбитражной комиссии. Оно предусматривает привлечение по одному эксперту от стран, которые будут предложены РК и Японией, а также одного человека, рекомендованного этими экспертами. Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ясутоси Нисимура заявил в четверг, что Токио настойчиво советует Сеулу согласиться с предложением о создании арбитражной комиссии. Он отказался отвечать на вопрос о том, что произойдёт в случае отказа. Администрация президента РК ещё 16 июля отвергла предложение Токио на том основании, что исполнительная власть не может отменить решение судебной власти.