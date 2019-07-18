Президент РК встречается с лидерами пяти политических партий

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Президент РК Мун Чжэ Ин и лидеры пяти основных политических партий обсуждают в четверг меры реагирования на введённые Японией экспортные ограничения. Открывая встречу, глава государства сказал, что сегодня наиболее важным является то, как отреагировать на действия Японии. Необходимо постараться сделать так, чтобы меньше полагаться на Японию как источник материалов для производственного сектора,- отметил Мун Чжэ Ин. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время появится возможность обсудить пути скорейшего урегулирования конфликта, восстановления и дальнейшего развития дружественных связей между двумя странами. Признав, что в стране сложилась непростая экономическая ситуация, президент подчеркнул настоятельную необходимость утверждения Национальным собранием дополнительного бюджета. Встреча, которая проходит в президентской резиденции, стала первой с марта прошлого года. Среди её участников - Ли Хэ Чхан от правящей Демократической партии Тобуро, Хван Гё Ан от главной оппозиционной партии Свободная Корея, Сон Хак Кю от партии Справедливое будущее, Чон Дон Ён от партии Мира и демократии и Сим Сан Чжон от партии Справедливости. Инициаторами встречи являются оппозиционные партии.