Президент РК встретился с лидерами пяти политических партий

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Президент РК Мун Чжэ Ин встретился в четверг в Сеуле с лидерами пяти основных политических партий. Во встрече приняли участие Ли Хэ Чхан от правящей Демократической партии Тобуро, Хван Гё Ан от главной оппозиционной партии Свободная Корея, Сон Хак Кю от партии Справедливого будущего, Чон Дон Ён от партии Мира и демократии и Сим Сан Чжон от партии Справедливости. Обращаясь к участникам, глава государства сказал, что сегодня наиболее важным является то, как отреагировать на действия Японии. Необходимо постараться сделать так, чтобы меньше полагаться на Японию как источник материалов для производственного сектора,- отметил Мун Чжэ Ин. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время появится возможность обсудить пути скорейшего урегулирования конфликта, восстановления и дальнейшего развития дружественных связей между двумя странами. Признав, что в стране сложилась непростая экономическая ситуация, президент подчеркнул настоятельную необходимость утверждения Национальным собранием дополнительного бюджета. Предыдущая встреча президента РК с лидерами политических партий проходила в марте прошлого года.