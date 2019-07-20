Срок ожидания Японией ответа от РК об арбитражной комиссии истёк

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В полночь 18 июля истёк срок ожидания ответа Сеула на предложение Токио о формировании трёхсторонней арбитражной комиссии по разрешению спора о выплате компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации. Администрация президента РК ещё 16 июля отвергла предложение Токио. Затем официальный Сеул заявил о том, что от Токио не поступало конкретных предложений о начале процедуры разрешения спора, а требование о формировании комиссии носит исключительно односторонний характер. Ранее Верховный суд РК обязал японские компании выплатить компенсации, но японские власти отказались это сделать, настаивая на том, что вопрос уже решён. В итоге 19 июня официальный Токио озвучил предложение о создании арбитражной комиссии, которое предусматривает привлечение по одному эксперту от стран, предложенных РК и Японией, а также одного человека, рекомендованного этими экспертами. В четверг заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ясутоси Нисимура заявил в четверг, что Токио настойчиво советует Сеулу согласиться с предложением о создании арбитражной комиссии. Он отказался отвечать на вопрос о том, что произойдёт в случае отказа.