Президент РК и лидеры партий потребовали от Японии отменить ограничительные меры

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Президент РК Мун Чжэ Ин и лидеры пяти политических партий сошлись во мнении о том, что принятые Японией ограничительные меры на экспорт стратегических материалов в РК являются неприемлемым средством экономического давления, нарушающим правила свободной торговли. Такую позицию они обозначили в ходе состоявшейся в четверг встречи, договорившись объединиться в урегулировании ситуации. В совместном заявлении, принятом по итогам встречи, её участники зафиксировали договорённость создать общенациональный орган по совместному решению проблемы экспортных ограничений. Председатель правящей Демократической партии Тобуро Ли Хэ Чхан подчеркнул необходимость выработки долгосрочного плана борьбы с экспортными ограничениями. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Свободная Корея Хван Гё Ан высказался за прямой диалог между лидерами РК и Японии, предложил правительству направить специальных посланников в Токио и Вашингтон, чтобы попытаться решить проблему. Признав, что в стране сложилась непростая экономическая ситуация, президент подчеркнул настоятельную необходимость скорейшего утверждения Национальным собранием дополнительного бюджета.