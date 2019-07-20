Тайфун «Данас» пройдёт над югом Корейского полуострова

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20 июля тайфун «Данас» пройдёт над южной частью Корейского полуострова, вызвав там проливные дожди. Как сообщили в Корейской метеорологической администрации, 19 июля в 3 часа ночи эпицентр тайфуна находился у побережья Тайваня в районе Тайбэя, двигаясь на северо-восток со скоростью 22 км/час. Тайфун, который классифицируют как небольшой, достигнет западного побережья острова Чечжудо в начале суток 20 июля в начале субботы и в течение дня пройдёт вдоль побережья провинции Чолла-Намдо. К вечеру субботы он пройдёт город Пхохан на восточном побережье и сместится в направлении Восточного моря. Синоптики призывают соблюдать осторожность в местах прохождения тайфуна, поскольку там ожидаются осадки в объёме от 50 до 200 мм, а местами до 500 мм. 21 июля дожди прекратятся.