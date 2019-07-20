В учениях ВМС РК и США впервые приняла участие южнокорейская подлодка KSS-Ⅱ класса 214

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В регулярных совместных учениях ВМС РК и США с применением подводных лодок, приводящихся каждые два года, впервые была задействована южнокорейская подлодка KSS-Ⅱ класса 214 водоизмещением 1.800 тонн. Манёвры Silent Shark проводились у берегов Гуама. Ранее в них принимали участие южнокорейские подлодки класса 209 водоизмещением 1.200 тонн. Со стороны РК к ним также был привлечён противолодочный самолёт-разведчик P-3C. США представляли атомная подлодка и патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon. Манёвры нацелены на поиск и поражение субмарины условного противника. В настоящий момент на вооружении подводного флота РК 9 субмарин KSS- I класса 209, 18 подлодок KSS-II класса 214. Идёт строительство подлодки «Анчханхо» KSS- III, спроектированной в РК.