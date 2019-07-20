В РК продолжает расти количество иностранцев

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В прошлом году в РК зарегистрированы 195 тыс. иностранцев, прибывших в страну по визе или в рамках безвизового режима, и оставшихся в стране нелегально. Об этом сообщили 18 июля в Национальном статистическом управлении. Данная отметка на 11,9% больше, чем в предыдущем году. Из них по безвизовому режиму в РК въехали 99 тыс. человек, по краткосрочной визе - 63 тыс., по туристической - 33 тыс. человек. На рост показателя повлияло введение безвизового режима со странами Юго-Восточной Азии с целью привлечь туристов на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане. Между тем, на 18,6% до 69 тыс. человек увеличилось количество иностранцев, прибывших на учёбу. Это объясняется популяризацией в мире корейской культурной волны Халлю. Количество иностранных граждан, въехавших в РК по рабочей визе, выросло на 4% до 126 тыс. человек. Из них 107 тыс. - неквалифицированные рабочие. Въезд в страну зарубежных соотечественников вырос на 5,6%, составив 55 тыс. человек.