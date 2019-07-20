Объём внешней торговли КНДР снизился в прошлом году на 48,8%

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В прошлом году объём внешней торговли КНДР снизился на 48,8% в годовом исчислении, составив 2 млрд 840 млн долларов. Как сообщили в Корейском агентстве содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA), северокорейский экспорт снизился на 86,3% до 240 млн долларов, а импорт на 31,6% до 2 млрд 600 млн долларов. После прихода к власти Ким Чон Ына общий внешнеторговый показатель Севера держался на уровне от 5,5 млрд до 7 млрд 600 млн долларов. В прошлом году отметка впервые упала ниже 3 млрд долларов. Столь стремительное сокращение объясняется влиянием санкций Совбеза ООН. Отмечается также сильнейшее повышение степени зависимости КНДР от торговли с Китаем. Так, 80,2% экспорта и 97,2% импорта Севера приходится на КНР. Доля России, второго по величине торгового партнёра КНДР, составляет лишь 1,2% объёма внешней торговли КНДР.