Ким Ён Чхоль: Для активизации связей Юга и Севера нужны переговоры на высоком уровне

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Для активизации связей между Югом и Севером нужно провести межкорейские переговоры на высоком уровне. Об этом заявил в радиоинтервью министр по делам воссоединения РК Ким Ён Чхоль. По его словам, Сеул рассматривает возможную повестку и время проведения такой встречи. Он отметил, что ведётся мониторинг различных факторов. Говоря об увязывании Севером предстоящих южнокорейско-американских учений «Тонмэн 19-2» с темой возобновления рабочих переговоров, министр отметил, что КНДР таким образом повторяет прежнюю позицию, связанную с вопросом гарантий своей безопасности.