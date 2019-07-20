РК установила дипотношения с Северной Македонией

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18 июля РК установила дипломатические отношения с Северной Македонией. Как сообщили в МИД, республика стала 191-м государством, с которым у РК установлены официальные дипломатические отношения. До настоящего момента южнокорейская сторона воздерживалась от этого шага, учитывая конфликт с Грецией по вопросу названия. Однако впоследствии для установления отношений сложились подходящие условия. Переговоры велись через постпредов двух стран в ООН. В МИД выразили надежду, что нынешнее событие внесёт вклад в развитие двустороннего сотрудничества в разных сферах.