Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

РК установила дипотношения с Северной Македонией

Write: 2019-07-19 13:34:49Update: 2019-07-19 14:55:53

РК установила дипотношения с Северной Македонией

Photo : KBS News

18 июля РК установила дипломатические отношения с Северной Македонией. Как сообщили в МИД, республика стала 191-м государством, с которым у РК установлены официальные дипломатические отношения. До настоящего момента южнокорейская сторона воздерживалась от этого шага, учитывая конфликт с Грецией по вопросу названия. Однако впоследствии для установления отношений сложились подходящие условия. Переговоры велись через постпредов двух стран в ООН. В МИД выразили надежду, что нынешнее событие внесёт вклад в развитие двустороннего сотрудничества в разных сферах. 
Список

Рекомендуем