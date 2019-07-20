Кыргызстан поддерживает «Новую северную политику» РК

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В ходе встречи премьер-министра РК Ли Нак Ёна и его кыргызстанского коллеги Мухаммедкалыя Абылгазиева 18 июля в Бишкеке стороны договорились об укреплении сотрудничества. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров. Абылгазиев отметил, что Кыргызстан приветствует "Новую северную политику" Сеула, поскольку эта инициатива имеет политико-экономическое направление, целью которого является усиление взаимодействия РК с северными странами, в том числе с Кыргызской Республикой. Он также отметил, что «Новая северная политика» даст новый толчок совместному развитию промышленности, сельского хозяйства и новых технологий. Ли Нак Ён, в свою очередь, отметил, что две страны имеют большой потенциал сотрудничества. Они договорились приложить усилия для открытия новой эпохи Евразии, развивая взаимодействие. Южнокорейский премьер выразил мнение, что «Новая северная политика» РК и национальная стратегия развития Кыргызской Республики могут быть совмещены для повышения эффективности развития. Стороны договорились расширять сотрудничество в сферах медицинских услуг, здравоохранения, сельского хозяйства, транспортной системы, электронного правительства и туризма.