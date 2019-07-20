В Сувоне пройдёт фестиваль гибискуса

В городе Сувоне провинции Кёнгидо с 26 по 28 июля будет проходить фестиваль гибискуса - национального цветка Кореи. Организаторами выступают мэрия и Корейское управление лесного хозяйства. В рамках фестиваля будет представлено 20 тыс. цветков гибискуса 250 видов от местного парка, посвящённого этому цветку, который в Корее называют мугунхва. Кроме того, можно будет увидеть около ста цветочных инсталляций, созданных местными жителями, а также фотовыставку. В программе на 26 июля - открытие светового туннеля из гибискуса и красочные фейерверки. Также будет показано шоу для детей и представлен документальный фильм на тему фестиваля. Мероприятие состоится на территории Сувонского парка гибискуса, который занимает площадь 13 тыс. кв метров.