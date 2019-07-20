Япония выразила сожаление по поводу отклонения правительством РК предложения об арбитражной комиссии

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19 июля посол РК в Токио Нам Гван Пхё был вызван в МИД Японии, где министр Таро Коно выразил глубокое сожаление в связи с тем, что Сеул не принял предложение о формировании арбитражной комиссии по проблеме выплаты компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации. Министр назвал это серьёзной проблемой, связанной с нарушением международного права. Перед встречей с послом министр сравнил нынешние действия Сеула с нарушением международных правил после Второй мировой войны. Как только Нам Гван Пхё начал говорить о том, что односторонние меры Японии вредят двусторонним отношениям, Таро Коно прервал его, изменив формат встречи на неофициальный. Это третий случай с октября прошлого года, когда японское правительство вызывает южнокорейского посла в связи с решением Верховного суда РК, обязавшего японские компании выплатить компенсации жертвам трудовой мобилизации.