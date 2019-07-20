В Сеуле проходит «Летний фестиваль Ханган Монттан»

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19 июля в Сеуле открылся седьмой по счёту «Летний фестиваль Ханган Монттан», который продлится по 18 августа. Его проводит Сеульская мэрия. Ежегодно это мероприятие посещают более 10 млн человек. В его рамках в 11 парках вдоль реки Ханган организованы 77 развлекательных программ, в том числе водные игры, концерты, кинопоказы, ярмарки и другое. 57 из них бесплатные. 28 программ будут представлены впервые. Среди них создание плотов из отработанного пластика и бутылок, организация зон для пикников и другие. В рамках еженедельных показов фильмов под мостами по случаю 100-летия корейского кинематографа подготовлен показ 20 фильмов режиссёра Пон Чжун Хо. Кроме того, со 2 по 10 августа впервые пройдёт концерт классической музыки Hangang Summer Music Picnic.