В РК вновь критикуют позицию Японии по ограничительным мерам

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В министерстве промышленности, торговли и энергетики РК выразили протест против позиции Японии о том, что ограничительные меры Токио - это всего лишь часть работы по усилению экспортного контроля. Выступая 19 июля на пресс-конференции, глава министерства Ли Хо Хён заявил, что объяснения японской стороны не выдерживают никакой критики. По его словам, из-за прекращения поставок трёх наименований ключевых сырьевых товаров из Японии южнокорейские компании предпринимают всевозможные меры, чтобы сохранить существующую глобальную систему поставок. Такие действия Японии, отметил министр, окажут негативное влияние на потребителей всего мира. Ли Хо Хён раскритиковал также планы Японии по исключению РК из «белого списка» торговых партнёров. Он подчеркнул, что это серьёзный момент, который снижает уровень двусторонних дружественных отношений, поддерживавшихся более 15 лет. Он также потребовал от Японии принять предложение о проведении переговоров на уровне глав департаментов. Касательно заявлений Токио о слабости мер контроля за передвижением товаров,ввозимых в РК, министр заявил, что это результат незнания южнокорейской системы. Он отметил, что в 2015 году РК уже давала официальные разъяснения Японии по этому вопросу в рамках Вассенаарских договорённостей.