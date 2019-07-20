Сторонники Синдзо Абэ сохранили большинство в верхней палате парламента Японии

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Сторонники премьер-министра Японии Синдзо Абэ - Либерально-демократическая партия (ЛДП) и её союзник партия «Комэйто», сохранили большинство в верхней палате парламента. Кандидаты на состоявшихся в воскресенье выборах боролись за 124 из 245 мест в верхней палате. Либерально-демократическая партия обеспечила 57 мест, а партия «Комэйто» - 14 мест. Таким образом, правящий блок имеет 141 депутатский мандат, обладая парламентским большинством. Между тем, реализация плана Синдзо Абэ по внесению поправок в Конституцию Японии может столкнуться с проблемами. Абэ выступает за пересмотр девятой статьи, которая провозглашает отказ государства от создания собственной армии и участия в войнах. Согласно действующему законодательству, внесение изменений в Конституцию возможно лишь в ходе референдума. Его проведение, в свою очередь, возможно, если его поддержат две трети обеих палат парламента - 167 депутатов. Пока даже с учётом оппозиционных парламентариев, согласных с данной идеей, набираются лишь 160 голосов. Синдзо Абэ сразу после окончания голосования заявил, что данные выборы не направлены на обеспечение нужного количества голосов для реализации проекта. Отвечая на вопрос о том, не намерен ли он обратиться к РК с предложением о проведении саммита, Абэ повторил, что конструктивный диалог невозможен, если Сеул не даст приемлемого ответа по нарушению Базового договора от 1965 года.