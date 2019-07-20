Администрация президента РК сохраняет прежнюю позицию в отношении политики Японии

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«Япония более сильная страна, чем РК, но не будем бояться»,- написал в воскресенье на своей странице в Facebook начальник отдела по гражданским вопросам администрации президента РК Чо Гук. Таким образом он прокомментировал введённые Японией ограничения на экспорт стратегических сырьевых материалов в РК. По его словам, рассмотрение действий Японии в ВТО носит характер «разведки боем», но правительство готовит меры для более широкого противодействия давлению. Чо Гук заявил, что лучший вариант - это достижение дипломатического доверия, но когда такой возможности нет, нужно бороться и побеждать. На эту же тему высказался и помощник президента РК по вопросам воссоединения, внешней политики и безопасности Мун Чжон Ин. Он назвал японские меры «экономического возмездия» вмешательством во внутренние дела РК. Оппозиция выступила против таких высказываний, призвав не разжигать антияпонскую атмосферу в обществе. Но в администрации президента, судя по всему, не особо обеспокоены такими заявлениями. Это может указывать на стремление разрешить ситуацию дипломатическим путём и одновременно готовность принять ответные меры.