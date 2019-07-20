Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Советник президента США по национальной безопасности посетит РК

Write: 2019-07-22 10:58:03Update: 2019-07-22 11:08:53

Советник президента США по национальной безопасности посетит РК

Photo : YONHAP News

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон нанесёт визит в РК 23-24 июля. Как сообщили в воскресенье в администрации президента РК, 24 июля Болтон встретится с начальником управления национальной безопасности администрации президента Чон Ый Ёном. Будут обсуждаться вопросы формирования режима мира на Корейском полуострове и укрепления южнокорейско-американского альянса.  В ходе визита в Сеул советник президента США встретится также с министром иностранных дел РК Кан Гён Хва и министром обороны Чон Гён Ду. 
Список

Рекомендуем