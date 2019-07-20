21 июля на юге РК произошло землетрясение магнитудой 3,9

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21 июля в городе Санчжу провинции Кёнсан-Пукто произошло землетрясения магнитудой 3,9. В метеорологической администрации сообщили, что на этот раз эпицентр находился на глубине в 14 км. Это самые сильные подземные толчки на юге страны в этом году. В провинции Кёнсан-Пукто и Чхунчхон-Пукто в аварийные службы поступили сообщения об ощутимых толчках в течение нескольких секунд. Толчки ощущались даже в высотных зданиях в Сеуле, находящемся в 150 км от эпицентра. Данных о материальном ущербе и жертвах среди населения нет. 22 июля в море у побережья города Кунсана провинции Чолла-Пукто зафиксированы толчки магнитудой 2. Эпицентр находился в 50 км к югу от острова Очхон города Кунсана.