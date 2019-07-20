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В РК набирает обороты бойкот японских товаров, инициированный в ответ на меры японских властей по ограничению экспорта в РК стратегического сырья. По данным торговых компаний, представленным 21 июля, в период с 1 по 18 июля в сети универмагов Emart продажи японского пива сократились на 30,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Причём темпы снижения нарастают. Такая тенденция затронула и такие популярные товары японского производства, как лапша быстрого приготовления, специи и другие продукты питания. Аналогичный спад фиксирует и другая крупная сеть универмагов Lotte, а также небольшие круглосуточные супермаркеты по всей стране. Отмечается расширение списка объектов бойкота.