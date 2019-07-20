В РК растёт ожидаемая продолжительность жизни

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В РК продолжает расти ожидаемая продолжительность жизни. Как сообщили в министерстве здравоохранения и социального обеспечения, ссылаясь на доклад ОЭСР, по состоянию на 2017 год показатель составил 82,7 года, что на 3 месяца больше, чем в предыдущем году. За десять лет отметка выросла на 3,5 года. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в ОЭСР составила 80,7 года. 33,7% южнокорейцев старше 15 лет страдают ожирением. Это второй самый низкий показатель после Японии – 25,9%. Уровень смертности от рака - 165 случаев на 100 тысяч человек населения - также ниже средней отметки среди стран организации, где он составляет 200 на 100 тысяч. Вместе с тем, лишь 29,5% южнокорейцев считают себя здоровыми. Это самый низкий уровень по ОЭСР. В четвёрку лидеров входят Австралия, США, Новая Зеландия и Канада, где здоровыми себя считают девять из десяти человек. В РК, между тем, отмечено самое низкое количество врачей на тысячу человек населения – 2,3.