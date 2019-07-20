Крупнейшие страны мира сокращают экспорт

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С января по апрель этого года среди десяти крупнейших экспортных держав объём зарубежных поставок увеличили лишь две страны - Китай и США. Об этом сообщается в ВТО. Все остальные страны зафиксировали снижение. Особенно это касается РК. По данным организации, южнокорейский показатель сократился на 6,9% в годовом исчислении, составив 181 млрд 400 млн долларов. Второй по темпам снижения экспорта стала Германия – 6,4%. Далее следует Япония – 5,6%. Такой спад объясняется ухудшением общих условий на мировом рынке в связи с торговой войной США и Китая.