Чхве Чжон Гон: Президент США не обещал лидеру КНДР прекратить южнокорейско-американские учения

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В ходе встречи с северокорейским лидером Ким Чон Ыном в Пханмунчжоме президент США Дональд Трамп не давал обещаний о приостановке южнокорейско-американских учений. Об этом сообщил в своём выступлении на форуме по вопросам безопасности в Аспене секретарь администрации президента по вопросам мира Чхве Чжон Гон. Таким образом он прокомментировал попытку Пхеньяна увязать рабочие переговоры КНДР и США с регулярными южнокорейско-американскими учениями. Намеченные на август, они состоятся по плану. Кроме того, Чхве Чжон Гон подчеркнул, что данные учения носят не агрессивный характер и направлены на укрепление союза двух стран, поэтому нет причин для их приостановки.