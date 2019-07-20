Южнокорейские туристы теряют интерес к Японии

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На фоне нарастания напряжённости в отношениях Сеула и Токио в РК объём заказов на турпакеты в Японию сократился более чем вдвое. По данным лидера южнокорейского туристического рынка Hana Tour, после 8 июля среднесуточное количество заказов на туры в Японию снизилось в два раза. Показатель Mode Tour за период с 1 по 18 июля сократился на 70% в годовом исчислении. Растёт количество отказов от забронированных поездок. Так, в компании «Норан Пхунсон» уровень отказов вырос на 50%, а количество новых заказов сократился на 70%. Такая ситуация касается и других туристических компаний, а также авиакомпаний.