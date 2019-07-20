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С 1 по 20 июля южнокорейский экспорт сократился на 13,6% в годовом исчислении, составив 28 млрд 300 млн долларов. Об этом сообщили в Таможенном управлении. Среднесуточная сумма поставок за рубеж снизилась на 16,2%, составив 1 млрд 700 млн долларов. Экспорт полупроводников снизился на 30,2%, нефтепродуктов - на 15,6%, морских судов - на 24%. При этом поставки автомобилей выросли на 19,5%, беспроводных средств связи - на 7,2%, бытовых приборов - на 34,5%. Импорт, между тем, сократился на 10,3%, составив 28 млрд 700 млн долларов.