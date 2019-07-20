В РК растёт спрос на экологичные автомобили

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Каждый десятый автомобиль, проданный в РК в первом полугодии, относится к категории экологичных. По данным Корейской ассоциации автопроизводителей и Корейской ассоциации импортёров и дистрибьютеров автомобилей, на внутреннем рынке было продано 735 тыс. автомобилей. 9,5% из них - это автомобили с гибридными двигателями, что на 2,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Общие продажи сократились на 4,7%, а показатель экологичных автомобилей вырос на 30,4%. В частности, было продано 51.184 автомобиля с гибридным двигателем, 17.412 электромобилей, 1.500 водородных автомобилей. Показатели отечественных производителей выросли на 27,5%. Доля экологичных машин выросла с 6,6% до 8,4%.