В период летних отпусков на дорогах РК ожидается высокая загруженность

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В этом году в период сезона летних отпусков на дорогах РК ожидается высокая загруженность, пик которой придётся на период с 31 июля по 4 августа. По данным министерства сухопутных территорий и транспорта, в течение 18 дней с 25 июля по 11 августа объявляется особый режим контроля за ситуацией на дорогах. По данным Корейского транспортного института, в указанный период по дорогам страны в места отдыха и обратно отправятся 88 млн 330 тыс. человек – по 4,9 млн человек в сутки. 84,1% из них будут передвигаться на автомобиле, 10% на автобусе, 4,5% по железной дороге, 0,9% на авиатранспорте, 0,5% по морю. Предполагается, что суточная загруженность дорог составит 4,7 млн автомобилей, что на 1,9% больше, чем в прошлом году. Власти намерены повысить интенсивность работы общественного транспорта, а также принять меры по повышению уровня безопасности на дорогах.