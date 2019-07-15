23 июля ВТО рассмотрит введённые Японией ограничения на экспорт в РК

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23 июля Генеральный совет Всемирной торговой организации на заседании в Женеве обсудит введённые Японией ограничения на экспорт сырьевых материалов в РК. В заседании примут участие представители 164 стран-членов организации. Вышеуказанный вопрос был внесён в повестку по запросу РК. Учитывая важность темы, южнокорейское правительство направило в Женеву начальника отдела торговых правил и стратегии при министерстве промышленности, торговли и энергетики Ким Сын Хо. Именно он добился признания в ВТО южнокорейской позиции по запрету на ввоз японских морепродуктов. Япония, как стало известно, направит на заседание представителя МИД. Южнокорейская сторона намерена подчеркнуть неприемлемость японских мер и их противоречие правилам ВТО, а также заручиться поддержкой мирового сообщества. Кроме того, правительство решило направить японским властям послание с протестом против планов Токио исключить РК из «белого списка» торговых партнёров. В Японии проводится сбор мнений по данному вопросу, который завершается 24 июля.