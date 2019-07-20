В Малаккском проливе южнокорейский сухогруз подвергся нападению пиратов

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22 июля южнокорейское грузовое судно CK Bluebell водоизмещением 44 тыс. тонн по пути из Бразилии в Инчхон, подверглось нападению морских пиратов. Инцидент произошёл в Южно-Китайском море в районе Малаккского пролива. Сообщается, что нападение совершили семеро вооружённых пиратов. На скоростном катере они приблизились к судну, а затем поднялись на борт. Угрожая оружием, они похитили 13 тысяч долларов наличными, личные вещи моряков, включая мобильные телефоны, одежду и обувь. Экипаж судна состоит из четырёх южнокорейцев и 18 граждан Индонезии. Несколько человек, в том числе капитан, получили незначительные ушибы. Нападавшие пробыли на борту судна полчаса, после чего скрылись. Капитан сообщил о случившемся в центр борьбы с пиратами при министерстве морского и рыбного хозяйства, после чего сухогруз продолжил путь в Инчхон.