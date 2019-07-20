Правительство РК намерено расширить налоговые льготы для бизнеса

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22 июля представители правящей Демократической партии Тобуро и министерства планирования и финансов РК провели обсуждение проекта поправок в закон о налогообложении. Стороны сошлись во мнении о необходимости оказания активной налоговой поддержки деловых кругов с целью оживления инвестиционной атмосферы. Как сообщил председатель политсовета партии Чо Чжон Сик, это решение связано с необходимостью активизации инновационного роста и экономики на фоне нынешнего спада. Для этого решено временно повысить уровень налоговых льгот и расширить список объектов таких мер. В целях активизации экспорта и потребления внутри страны решено повысить возможный объём покупок товаров гражданами страны в беспошлинных магазинах с 3 до 5 тыс. долларов, увеличить снижение налога при приобретении автомобиля и другие. Налоговые льготы также коснутся программ исследований и разработки новых технологий.