Кан Гён Хва: РК готова провести саммит с Японией

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РК готова провести саммит с Японией в любое время, но японская сторона не проявляется интереса даже к рабочим переговорам. Об этом заявила министр иностранных дел РК Кан Гён Хва, выступая во вторник на заседании парламентского комитета по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли. Коснувшись договора об отношениях между Японией и Кореей от 1965 года министр отметила, что японская сторона считает завершённым первый этап дипломатического урегулирования споров и второй этап создания арбитражной комиссии. Однако, по её словам, правительство РК не считает завершённым даже первый этап. Она выразила намерение в ходе встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном призвать Вашингтон оказать поддержку в достижении договорённости между Сеулом и Токио.