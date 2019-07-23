У Hyundai Motor снизился объём продаж, но выросла операционная прибыль

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Во втором квартале объём продаж Hyundai Motor сократился на 7,3% в годовом исчислении, составив 1 млн 100 тыс. автомобилей. При этом сумма продаж выросла на 9,1% до 22 млрд 800 млн долларов, а операционная прибыль - на 30,2% до 1 млрд 19 млн долларов. В компании такой рост объясняют эффектом увеличения продаж городских внедорожников и выпуска новых моделей. Между тем, во втором полугодии прогнозируется сохранение сложной ситуации на рынке. Это объясняется такими факторами как продолжение торгового конфликта между США и Китаем, ухудшение инвестиционных настроений и товарооборота на мировом рынке, а также отрицательные экономические показатели в развивающихся странах.