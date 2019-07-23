РК сократила экспорт морепродуктов в Японию

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В первом полугодии объём южнокорейского экспорта морепродуктов в Японию сократился на 5,7% в годовом исчислении, составив 354 млн долларов. Как сообщили в понедельник в министерстве морского и рыбного хозяйства, общий объём экспорта в данном сегменте вырос на 6,3%, составив 1 млрд 270 млн долларов. Снижение экспорта в Японию не связано с ужесточением японскими властями мер по контролю за импортом морепродуктов, которые были введены после признания ВТО оправданности южнокорейского запрета на ввоз японских морепродуктов,- подчеркнули в министерстве.