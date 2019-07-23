Советник президента США по национальной безопасности встретился с представителями правительства Японии

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22 июля советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл с визитом в Токио, где встретился с министром иностранных дел Японии Таро Коно. На встрече с журналистами сразу после переговоров он заявил, что провёл конструктивное обсуждение. По данным агентства «Киодо цусин», стороны затронули такие вопросы как участие Японии в коалиции для обеспечения безопасности в Ормузском проливе, а также спор между Сеулом и Токио. Ссылаясь на представителя правительства, агентство отметило, что Болтон и Коно подтвердили позицию о важности сотрудничества РК, США и Японии в реализации плана денуклеаризации КНДР. До этого Джон Болтон провёл встречу с министром обороны Японии Такеси Ивая. 23 июля Болтон прибыл в Сеул, где встретится с министром иностранных дел Кан Гён Хва, министром обороны Чон Гён Ду и начальником управления национальной безопасности администрации президента Чон Ый Ёном.