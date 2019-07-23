Синздо Абэ: Проблема в отношениях РК и Японии заключается в соблюдении двусторонних договорённостей

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Главная проблема в отношениях РК и Японии заключается в соблюдении или несоблюдении двусторонних договорённостей. Об этом заявил 22 июля на пресс-конференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По его словам, меры по ужесточению контроля за экспортом стратегических материалов в РК были приняты в целях безопасности в рамках Вассенаарского соглашения и не носят характера ответных действий. Он отметил, что в течение последних трёх лет, несмотря на предложения Японии, между профильными ведомствами двух стран не проводилось никаких консультаций, что является показателем утраты доверительных отношений в вопросах экспорта. Синдзо Абэ упомянул нарушение южнокорейской стороной договора с Японией от 1965 года, отметив, что РК не выполняет международных соглашений, которые являются базой для нормализации отношений.