РК продолжает диалог с США по японским ограничительным мерам

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23 июля директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи отправляется с пятидневным визитом в США. Там она намерена обсудить с американской стороной ситуацию вокруг введённых Японией ограничений на экспорт в РК стратегического сырья. С 10 по 14 июля заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Хён Чжон посещал США с той же целью. Примечательно, что визит Ю Мён Хи совпал с приездом в Сеул советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.