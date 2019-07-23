Больше половины южнокорейцев пенсионного возраста хотят продолжать трудовую деятельность

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64,9% из 13 млн 843 тыс. граждан РК в возрасте от 55 до 79 лет готовы к дальнейшей трудовой деятельности. На это указывают результаты опроса, проведённого Национальным статистическим управлением. Показатель вырос на 0,8% в годовом исчислении. Чем выше возраст респондентов, тем выше интерес к почасовой работе. За прошедший год 18,8% пытались найти работу, 64,9% работали. В управлении отмечается, что такая тенденция объясняется ускорением процесса старения общества и слабой системой соцобеспечения пожилых граждан. Самый долгий срок работы на одном месте до выхода на пенсию или отставки по другим причинам составил 49,4 года. Доля людей пенсионного возраста, получающих пенсию, составила лишь 45,9%, что является очень низким показателем.