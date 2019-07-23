Операционная прибыль POSCO превышает 1 трлн вон

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Производитель стали POSCO восьмой квартал подряд фиксирует операционную прибыль выше 1 трлн вон. 23 июля в компании сообщили, что во втором квартале показатель составил 1 трлн 68 млрд 600 млн вон или 906 млн долларов. Это на 14,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Объём продаж вырос на 1,5%, составив 13 млрд 851 млн долларов. Чистая прибыль выросла на 17,4% до 578 млн 300 тыс. долларов. В компании заявили, что, несмотря на снижение операционной прибыли, её уровень удалось сохранить на отметке выше 1 трлн вон, благодаря увеличению продаж на рынке Мьянмы и другим факторам.