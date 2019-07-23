Ким Чон Ын осмотрел новую подводную лодку

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын проинспектировал новую подводную лодку. Об этом 23 июля сообщило агентство ЦТАК. Отмечается, что подводная лодка будет использоваться для выполнения тактических задач в Восточном море. Председатель Госсовета КНДР осмотрел подлодку, ознакомившись с тактическими характеристиками субмарины и системой вооружения. Подробностей о характеристиках лодки в сообщеннии не приводится. Предполагается, что Ким Чон Ын посетил верфь в провинции Хамгён-Пукто, где за день до этого он принял участие в выборах местных органов власти, проголосовав на одном из участков. Ким Чон Ын подчеркнул, что оперативные возможности подлодки являются важной составляющей обороноспособности КНДР, восточная и западная границы которой омываются морями. Северокорейский лидер также заявил о необходимости укрепления обороноспособности страны, прилагая усилия для разработке новых вооружений.