В РК начинается процедура продажи имущества Mitsubishi Heavy Industies

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23 июля представители жертв принудительной трудовой мобилизации в период японского протектората над Кореей подали заявку о начале процедуры частичной продажи имущества японской компании Mitsubishi Heavy Industries. 15 июля истёк срок, до которого допускалось достижение договорённости сторон. Компания не отвечала на предложения о переговорах. Ранее Верховный суд РК обязал эту компанию выплатить компенсации десяти южнокорейским гражданам, работавшим на её заводах во время японской колониальной оккупации. Сумма была определена на уровне от 80 до 130 тыс. долларов. После отказа было решено приступить к процедуре принудительного исполнения решения суда. Вышеуказанная заявка касается шести патентов и двух торговых марок компании, действующих на территории страны. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга выразил обеспокоенность ситуацией вокруг имущества Mitsubishi Heavy Industries в РК, заявив, что Токио продолжает требовать от Сеула действий по урегулированию ситуации.