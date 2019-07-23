РК не приглашена для участия в чемпионате по настольному теннису Challenge Plus Open в Пхеньяне

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С 24 по 28 июля в Пхеньяне будет проходить чемпионат по настольному теннису Challenge Plus Open (ITTF). 23 июля северокорейское пропагандистское издание «Мэари», опубликовало список стран-участниц международного спортивного мероприятия. В их числе Китай, Гонконг, Таиланд, Индия, Иран, Норвегия. РК выражала желание принять участие в соревнованиях, но в списке её не оказалось. В этом году серия соревнований Challenge Plus уже проходила в Португалии и Омане. Турниры запланированы на август в Нигерии, на сентябрь в Парагвае, на декабрь в Канаде. Ранее в мае Корейская ассоциация настольного тенниса отправляла в Пхеньян представителей, чтобы предложить план взаимной отправки спортсменов на чемпионаты в Пусане и в Пхеньяне. Однако проект не реализован.