Российские и китайские военные самолёты вошли в зону опознавания южнокорейской ПВО

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23 июля российские и китайские военные самолёты неоднократно нарушили зону опознавания ПВО РК над Восточным морем. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, российский самолёт раннего предупреждения и контроля A-50 вошёл в южнокорейскую опознавательную зону противовоздушной обороны в 9:01 утра. Через 8 минут он вошёл в воздушное пространство РК в районе островов Токто. На перехват были подняты истребители F-15K и F-16K. Российский самолёт не ответил на предупреждающие сообщения, и один из южнокорейских истребителей выпустил сигнальные ракеты и сделал 80 предупредительных выстрелов. Через 3 минуты А-50 покинул воздушное пространство РК, однако затем вернулся, и находился в нём 4 минуты. Южнокорейские истребители произвели 280 предупредительных выстрелов. Ранее в тот же день два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два китайских самолёта H-6 вошли в зону опознавания южнокорейских ПВО северо-западнее острова Иодо. Во второй половине дня, в 13:11, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС вошли в зону опознавания ПВО, которую покинули через 27 минут. Таким образом, в течение дня российские самолёты находились в южнокорейской зоне опознавания ПВО около 93 минут, а китайские - 85 минут, сообщили в Объединённом комитете начальников штабов. Опознавательные зоны ПВО устанавливаются рядом стран в одностороннем порядке с целью раннего обнаружения самолётов, приближающихся к их воздушному пространству. Они не регулируются международными соглашениями.