Россия расценила действия южнокорейских ВВС как «воздушное хулиганство»

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По данным минобороны России, 23 июля самолёты дальней авиации воздушно-космических сил России и ВВС Китая провели первое совместное воздушное патрулирование. Как сообщило агентство ТАСС, в группе были четыре стратегических бомбардировщика - два Ту-95МС и два H-6. Они прошли над акваториями Восточного и Восточно-Китайского морей. Авиагруппу 11 раз сопровождали иностранные истребители. Как заявил командующий дальней авиацией воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, действия южнокорейских военно-воздушных сил при сопровождении российских и китайских самолётов над нейтральными водами Восточного и Восточно-Китайского морей оцениваются российской стороной как воздушное хулиганство. Кобылаш отметил, что «удаление от спорных островов ближайшего к ним самолёта авиагруппы составляло более 25 км». Военному атташе РК в России в тот же день вручена нота протеста в связи с неправомерными действиями пилотов южнокорейских истребителей F-16, пересёкших курс российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над Восточным морем.