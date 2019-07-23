РК отвергает претензии Японии на острова Токто

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Острова Токто в Восточном море являются исконно корейской территорией исторически, географически и по международному праву, поэтому Сеул не может согласиться с протестом японской стороны. Об этом заявил во вторник представитель МИД РК, комментируя прозвучавшее ранее в тот же день заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Выступая на пресс-конференции в Токио он сказал, что российский военный самолёт нарушил границы Японии. Ранее во вторник пять российских и китайских самолётов неоднократно входили в зону опознавания южнокорейских ПВО. При этом российский самолёт раннего предупреждения и контроля А-50 дважды входил в воздушное пространство РК у островов Токто в Восточном море. Япония, которая также претендует на острова, выразила протест России