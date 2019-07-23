Пентагон поддержал реакцию РК и Японии на вторжение в их воздушное пространство самолётов России и Китая

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Министерство обороны США выразило решительную поддержку реакции РК и Японии на вторжение в их воздушное пространство российских и китайских военных самолётов. Как заявил представитель Пентагона Дэйв Истберн в ответ на письменный вопрос агентства Ёнхап, американское военное ведомство находится в тесном контакте со своими южнокорейскими и японскими союзниками и будет продолжать следить за дипломатическим действиями Сеула и Токио в отношении России и Китая. Приверженность США защите своих союзников остаётся непоколебимой,- подчеркнул Дэйв Истберн.