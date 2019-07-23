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Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста мировой экономики на этот год до 3,2% в связи с трудностями в мировой торговле и усиливающейся возможностью спада глобальной экономики. В обновлённой версии отчёта МВФ «Перспективы развития мировой экономики» говорится, что глобальный экономический рост составит 3,2%. Это на 0,1% ниже апрельского прогноза. Прогноз на 2020 год также сокращён на 0,1% до 3,5%. По сообщению МВФ, причинами снижения прогнозов являются ряд геополитических факторов, включая торговый спор между США и Китаем, ожидание выхода Великобритании из ЕС и колебания цен на энергоносители ввиду повышения напряжённости в Ормузском проливе.