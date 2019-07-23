Президент РК призывал политические силы сотрудничать в решении проблем с Японией и принятии дополнительного бюджета

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Президент РК Мун Чжэ Ин призвал политические силы сплотиться в преодолении проблем, связанных с решением Японии ограничить экспорт сырьевых материалов в РК и принятии дополнительного бюджета. Выступая во вторник на совместном обеде с депутатами Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро во главе с лидером парламентской фракции Ли Ин Ёном, глава государства сказал, что дополнительный бюджет - это главный вопрос, требующий поддержки политических партий. Президент выразил сожаление в связи с тем, что утверждение дополнительного бюджета в Национальном собрании задерживается. Мун Чжэ Ин призвал политические круги приложить усилия для решения проблемы, возникшей из-за действий Японии, представляющих угрозу для производителей полупроводников.