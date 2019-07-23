Южнокорейский экспорт нефтепродуктов сократился в первом полугодии на 0,7%

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За период с января по июнь этого года южнокорейские производители нефтепродуктов направили зарубежным покупателям нефтепродуктов 253 млн 300 тыс. баррелей своей продукции, что на 0,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Эксперты объясняют сокращение экспорта снижением спроса и торговыми противоречиями между США и Китаем. В денежном выражении экспорт нефтепродуктов составил 17 млрд 200 млн долларов и, что на 8% процентов меньше, чем в прошлом году. Снижение произошло главным образом из-за падения мировых цен на нефть. По данным Корейской нефтяной ассоциации, поставки нефтепродуктов осуществлялись в 61 страну, что на 11 стран больше, чем год назад. Китай является крупнейшим рынком сбыта, на его долю приходится 19% общего объёма экспорта нефтепродуктов. Далее следуют Япония, Сингапур и Тайвань.